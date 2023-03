Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile legitime ale orașului Mariupol, ocupat de aproape un an de forțele armate rusești, au denunțat duminica vizita efectuata acolo de Vladimir Putin, numit drept un „criminal internațional”.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, citat de agentiile de presa ruse, preluate de cele internationale. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina ce fusese sub…

- Președintele rus a zburat cu elicopterul la Mariupol, orașul-port din regiunea ucraineana Donețk, locul in care s-a desfașurat una dintre cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina anul trecut, relateaza presa de stat de la Moscova, citata de New York Times . Știre in curs de actualizare…

- Autoritațile ruse vor face totul pentru a asigura securitatea Crimeei și a Sevastopolului, aceasta problema fiind o prioritate astazi, a declarat președintele rus Vladimir Putin in cadrul unei reuniuni privind dezvoltarea acestor regiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritațile ruse din orașul ucrainean ocupat Mariupol au inceput sa demoleze cea mai mare parte a teatrului din oraș, unde autoritațile ucrainene spun ca sute de oameni au murit intr-un bombardament aerian in martie, potrivit Reuters. Un videoclip postat vineri atat pe site-urile ucrainene, cat și…

- Autoritațile ruse din orașul ucrainean ocupat Mariupol au inceput sa demoleze cea mai mare parte a cladirii teatrului din oraș, unde autoritațile ucrainene spun ca sute de oameni au murit in urma unui bombardament aerian lansat in martie, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…