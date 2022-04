Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au identificat pana in prezent 900 de civili ucisi in regiunea Kievului in perioada in care aceasta zona s-a aflat sub controlul fortelor ruse, dintre care 350 la Bucea, a declarat vineri seful politiei ucrainene din aceasta regiune, Andrii Nebitov, citat de EFE, anunța agerpres.…

- Pe 13 aprilie 2022 au continuat sapaturile unei alte gropi comune in Bucea (regiunea Kiev). Primarul municipiului Bucea, Anatoli Fedoruk, a declarat ca aproximativ 403 de localnici uciși de invadatorii ruși , mai mulți oameni sunt considerați disparuți. Daca vorbim despre distrugerea cladirilor rezidențiale,…

- Autoritațile ucrainene spun ca orașul Borodyanka ar putea fi cel mai grav afectat din regiunea Kievului, iar numarul crimelor contra civililor comise de trupele de invazie ale lui Vladimir Putin ar putea fi mai mare decat in Bucha, potrivit Guardian. Procurorul general Iryna Venediktova a declarat ca…

- Primarul din Irpin, suburbie a Kievului, a estimat ca aproximativ 200 - 300 de civili au fost uciși in lupte, anunța Mediafax.

- Autoritatile orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au declarat ca 133 de civili au fost ucisi, dintre care cinci copii, de la inceputul invaziei ruse, informeaza luni dpa. De asemenea, 76 de membri ai fortelor armate ale Ucrainei au fost ucisi in lupte in si in jurul acestui oras, potrivit…

- Oficialii din Ucraina au anunțat miercuri dupa-amiaza ca, pana in prezent, peste 2.000 de civili au fost omorați in urma bombardamentelor de la inceputul invaziei ruse, care a inceput in urma cu șapte zile, informeaza BBC. Pe langa cei peste 2.000 de civili morți,10 salvatori au fost uciși, a informat…

- Un avion militar ucrainean s-a prabusit in apropiere de Kiev, probabil fiind doborat de armata rusa, anunta autoritatile ucrainene, precizand ca la bord erau 14 persoane. Potrivit Ministerului ucrainean pentru Situatii de Urgenta, avionul militar s-a prabusit in apropierea satului Trypillia, la circa…