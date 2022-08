Autoritațile ucrainene au efectuat miercuri exerciții de intervenție in caz de dezastru in urma bombardamentelor repetate asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare de acest tip din Europa, care a fost ocupata de ruși și se afla pe linia frontului, informeaza Reuters . Ucraina și Rusia se acuza reciproc de efectuarea unor atacuri in apropierea instalației in ultimele zile și de implicare in ceea ce ele numesc „terorism nuclear”. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care dorește stabilirea unei zone demilitarizate in jurul centralei pentru a evita o potențiala catastrofa, se…