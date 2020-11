Autoritățile ucrainene au clasat ancheta împotriva lui Joe Biden / De ce a fost acuzat fostul vicepreședinte american Autoritațile ucrainene au clasat o ancheta penala împotriva președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, care a fost acuzat ca a facut presiuni pentru demiterea procurorului general al țarii în 2016, transmite NBC News.



Ancheta a fost lansata în luna februarie dupa ce procurorul destituit, Viktor Șokin, a înaintat o plângere în instanța.



Legislația ucraineana permite oricarei persoane sa apeleze la o instanța pentru a solicita demararea unei anchete daca Biroul de Stat pentru Investigații refuza sa deschida una.



