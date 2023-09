Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au primit luni o noua alerta privind prezenta unor bombe in scolile din Kiev, care s-a dovedit a fi una falsa, la fel ca cea din urma cu trei zile, a indicat administratia militara a capitalei Ucrainei, potrivit AFP.

- Poliția de Frontiera și Serviciul Vamal informeaza ca punctele de trecere a frontierei Unguri-Bronța și Otaci-Moghileov Podolsk și-au intrerupt activitatea din motive de securitate. Autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat in contextul riscurilor de atac aerian din…

- UPDATE // Intre timp, activitatea in PTF Unguri-Bronița și PTF Otaci-Moghiliov Podolsk a fost restabilita. Punctele de Trecere a Frontierei Unguri-Bronița și Otaci-Moghiliov-Podolsk iși sisteaza activitate din motive de securitate, anunța Serviciul Vamal și Poliția de Frontiera, transmite Ziarul Național…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…