- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica orasul Odesa din sudul tarii, unde s-a intalnit cu comandantul Marinei, care l-a informat, printre altele, despre situatia din Marea Neagra, transmite EFE. „Astazi, regiunea Odesa. Un raport al comandantului Marinei Fortelor Armate ale Ucrainei,…

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dispus demiterea de urgența a șefului centrului de recrutare regional din Odessa, Evghen Borisov, dupa acuzații de corupție, relateaza presa ucraineana.

- Andrii Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a cerut marți, 20 iunie, ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru dezastrul ecologic provocat de prabușirea barajului de la Nova Kahovka. Conform acestuia, poluanți petrolieri care cantaresc cel puțin 150 de tone plutesc…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe canalul sau Telegram sa ca șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kirill Budanov, a participat personal la ședința cabinetului militar vineri, 16 iunie, relateaza Noi.md cu referire la haqqin. "A avut loc un alt eveniment, despre…

- Noi atacuri aeriene au lovit Kievul si mai multe regiuni din Ucraina joi in zori, intr-un moment in care un emisar chinez se afla in capitala ucraineana pentru a incerca sa obtina o „reglementare politica” a conflictului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „O serie de atacuri aeriene asupra…

- Procurorii anticoruptie ucraineni au anuntat joi ca primarul din Odesa, Hennadii Truhanov, care este in functie din 2014, a fost retinut in legatura cu o ancheta privind suspiciuni de coruptie, relateaza Reuters. Truhanov este investigat din 2017 in legatura cu acuzatii de deturnare de fonduri, pe care…