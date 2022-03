Autoritățile ucrainene anunță că peste 2.000 de civili au fost uciși de la începutul invaziei ruse Oficialii din Ucraina au anunțat miercuri dupa-amiaza ca, pana in prezent, peste 2.000 de civili au fost omorați in urma bombardamentelor de la inceputul invaziei ruse, care a inceput in urma cu șapte zile, informeaza BBC. Pe langa cei peste 2.000 de civili morți,10 salvatori au fost uciși, a informat Serviciul de Urgența, intr-un comunicat. Totodata, salvatorii au stins peste 400 de incendii care au izbucnit dupa bombardamentele rusești in toata țara și au dezamorsat 416 bombe. „In timpul celor șapte zile de razboi, Rusia a distrus sute de centre logistice, cladiri rezidențiale, spitale și gradinițe”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

