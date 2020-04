Autoritatile se asteapta la un varf al numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus dupa Paste, in condițiile in care in urmatoarele doua saptamani peste 200.000 de oameni vor intra in tara, anunța MEDIAFAX.

„In ultimele trei zile, aproximativ 10.000 de cetateni pe zi au intrat in tara. Daca situatia va continua pe aceasta cifra, cu siguranta, pana la Sarbatorile Pascale vom inregistra in jur de 200.000 de cetateni care vor reintra in Romania”, declara Bogdan Despescu, secretar de stat in M.A.I.

Citește și: Klaus Iohannis, declarații de ultima ora: E o etapa pe care am reușit sa…