- O masina cu un adult si un copil a cazut in Lacul Tabacarie, in zona Pavilionului Expozitional din Constanta-Mamaia, anunța „Adevarul”.La volanul masinii se afla un barbat, bunicul copilului in varsta de 12 ani. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis la fata locului inclusiv mai…

- Autoritatile cu atributii in vederea mentinerii sanatatii publice sunt pregatite pentru interventie la Aeroportul “Avram Iancu” din Cluj-Napoca in cazul calatorilor care vor prezenta simptome specifice coronavirusului, a informat, duminica seara Institutia Prefectului – judetul Cluj, informeaza AGERPRES…

- Autoritațile au intrat in alerta in urma unui apel la 112 care anunța ca exista o bomba la Mall Veranda din București. Poliția și echipa pirotehnica a SRI s-au deplasat la fața locului...

- O femeie de 85 de ani a murit intr-un incendiu din Capitala, iar noua persoane au fost evacuate, potrivit informațiilor furnizate de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București.Incendiul a avut loc pe strada Take Ionescu, la 7.30 – 8 dimineața, la etajul 7 al unui bloc de locuințe.Din…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș a anunțat ca la Vișeu de Sus a a izbucnit un incendiu la un bloc de locuinte de pe strada Spiru Haret. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE…

- Alerta la Sighetu Marmatiei in urma cu puțin timp. Incendiu pe strada Valea Hotarului Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures, a anuntat ca la Sighetu Marmatiei, pe strada Valea Hotarului la numarul 211 a izbucnit un incendiu.…

- Un echipaj ISU a facut duminica verificari la Școala nr.133 din Capitala, unitate evacuata la inceputul saptamanii, dupa ce mai mulți elevi s-au simțit rau in urma unei deratizari. Consilierul Cristian Zarescu a precizat ca daca rezultatele vor fi in regula, atunci elevii vor putea reveni la școala.„La…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la un depozit din localitatea ilfoveana Afumați, flacarile cuprinzand 80% dintr-o suprafața de aproximativ 4.000 metri patrați, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov. A fost emis și un mesaj RO-ALERT.Reprezentanții…