Autoritațile din Targu Jiu sunt de acord cu mutarea depozitului de gunoi din municipiu, care polueaza olfactiv localitatea. Sunt mai multe cartiere din partea de vest a orașului care sunt afectate de mirosul fetid emanat de gunoiul depus in depozitul de gunoi. In anumite perioade, in special vara, mirosul se raspandește și in alte cartiere din municipiu. Localnicii de pe strada Slobozia și din alte zone au inființat o asociație care militeaza ca depozitul de gunoi sa intre in legalitate sau sa fie mutat in alta zona. A și fost gasita soluția unei foste cariere miniere, in zona Rogojelu, la distanța…