Autoritaţile sunt convinse că economia României îşi va reveni rapid Autoritatile sunt convinse ca economia Romaniei isi va reveni rapid Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Autoritatile sunt convinse ca România va iesi cu bine din criza provocata de coronavirus, iar economia îsi va reveni rapid. Chiar daca, câteva dintre sectoarele economice si-au reluat zilele acestea activitatea, masurile de sprijin ale Guvernului, precum programul "IMM Invest", sau plata somajului tehnic, i-au facut bine mediului de afaceri - a declarat, imarti, ministrul finantelor, Florin Cîtu. Industria si serviciile au fost cele mai afectate… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

