Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a cerut revizuirea sanctiunilor impuse țarii de UE și SUA pentru a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra, drept raspuns la apelul ONU. Viceministrul de Externe al Federației Ruse, Andrei Rudenko, a menționat ca „pentru a soluționa criza alimentara din lume trebuie sa fie…

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a publicat miercuri o inregistrare video cu locul in care au fost trimiși soldații ucraineni de la uzina Azovstal. Potrivit agenției ruse de știri TASS , o parte dintre aceștia au fost cazați la un spital din orașul rus Novoazovsk. Autoritațile din Rusia au anunțat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind sanctiunile economice ca masura de retorsiune fata de ”actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat, marti, Kremlinul, relateaza Reuters.Documentul respectiv nu ofera detalii cu privire la persoanele…

- Crimele comise la Bucha „trebuie investigate de procurorii CPI” Un locuitor din Bucha, în apropiere de Kiev, arata spre o groapa comuna din localitate. Ucraina și mai multe țari vestice acuza Rusia de crime de razboi la Bucha și alte localitați din Ucraina, 3 aprilie 2022. Foto: Sergei SUPINSKY/…

- Federația Rusa va furniza produse agricole doar țarilor prietene, susține vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Acesta declara ca plațile se vor efectua in ruble, dar și in valuta naționala a țarilor in proporții convenite, scrie ria.ru

- Ucraina a interzis filmarea locurilor bombardate de Rusia. Autoritațile ucrainene au interzis o inregistrare video a zonelor afectate de atacuri, iar doua persoane au fost arestate azi in Liov dupa ce au fost surprinse de autoritați ca filmau in locurile care au fost bombardate de armata rusa. Iata…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, autoritațile R. Moldova nu au avut nicio discuție cu autoritațile Federației Ruse pe tema furnizarii gazelor naturale. Declarații in acest sens au fost facute de președintele Maia Sandu in cadrul emisiunii „Buna Seara” de la postul public de televiziune.…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a spus ca razboiul împotriva Ucrainei decurge „conform planului lui Putin” și va continua pâna în momentul în care Ucraina va deveni „un vecin normal”, transmite Zdg.md.…