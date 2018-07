Stiri pe aceeasi tema

- Cazul romanului care a ramas fara placuțele de inmatriculare cu mesaj controversat la adresa PSD a ajuns in presa internaționala. Publicația suedeza The Local scrie ca ”Poliția romana a avut dificultați in explicarea situației intr-o conferința de presa, calificand situația drept fara precedent și…

- Placutele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD ii vor fi retrase soferului roman de catre autoritatile din Suedia, a declarat pentru Realitatea TV Eva Isaksen, purtator de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia.

- Senatorul liberat Florin Cițu susține ca le va propune parlamentarilor din comisiile de specialitate sa-i ceara explicații lui Carmen Dan pentru cazul șoferului care s-a ales cu dosar pentru pentru ca a condus o mașina cu numar de inmatriculare anti-PSD."Dragnea si PSD folosesc folosesc institutiile…

- Romanul care a facut senzație in ultimele saptamani cu numarul sau de inmatriculare, din Suedia, la adresa PSD s-a ales cu dosar penal, la Craiova. Poliția Romana spune ca numarul era valabil doar pe teritoriul Suediei, iar placutele de inmatriculare vor fi schimbate. Bucureșteanul s-a plimbat in…

- Masina cu placuta M..E PSD nu va mai fi vazuta pe strazile Romaniei deoarece autoritațile romane au aflat ca numerele de inmatriculare preferențiale din Suedia nu sunt valabile pe teritoriul Romaniei. Iar șoferul mașinii se va alege cu dosar penal pentru conducerea unui autoturism ale carui numere de…

- O mașina Audi cu numarul de inmatriculare ”M..E PSD” a devenit virala atat in Romania, cat și in strainatate. Jurnaliștii de la Euronews scriu despre aceasta mașina și noteaza ca polițiștii din Romania nu nicio posibilitate de a-l opri pe barbat sa circule cu acest autovehicul.Citește și: Replica…

- Modificarile facute la Codul Penal de Comisia Iordache au ajuns pana peste hotare. Presa internationala comenteaza deja impactul pe care schimbarile aduse definitiei abuzului in serviciu il vor avea asupra sentintei prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la peste 3 ani de detentie in dosarul angajarilor…

- Presa internationala relateaza, joi dimineata, despre protestele anticoruptie din România si trateaza pe larg retinerea jurnalistului german Paul Arne Wagner care lucreaza de mai multe luni la un documentar despre manifestatiile anticoruptie din tara noastra.