Fortele militare sud-coreene au anuntat marti ca au capturat un cetatean nord-coreean care a reusit sa traverseze granita fortificata dintre cele doua state si incearca sa stabileasca daca respectivul a incercat sa dezerteze, relateaza Reuters si Yonhap. Barbatul a fost descoperit in jurul orei locale 4:20 a.m. (19.20 GMT, luni), in apropiere de punctul de control din capatul estic al Zonei demilitarizate care separa cele doua Corei si a fost retinut dupa o cautare de trei ore, a precizat Statul Major general sud-coreean. "Se presupune ca este nord-coreean si efectuam o investigatie detaliata,…