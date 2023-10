Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seara in jurul orelor 23:20 in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor din Municipiul Sfantu Gheorghe, a informat Prefectura Covasna, pe pagina de socializare. Potrivit sursei citate, incendiul a cuprins sala mare a Casei de Cultura, iar echipajele Inspectoratului…

- Seara de 20 octombrie va ramane pentru mulți fani 3 Sud Est o amintire extrem de placuta. „Inseparabili” au devenit la propriu membrii trupei și fanii salajeni. Casa de Cultura a Sindicatelor din Zalau a rasunat de aplauzele celor peste 400 de spectatori. Laurențiu Duța, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș…

- Horia Brenciu, „un entertainer innascut",și HB Orchestra Big Band vor susține, sambata, 21 octombrie 2023, la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor, concertul „My Way", in premiera, la Suceava.Muzicianul sarbatorește 30 de ani de la prima sa apariție la ...

- Autoritatile deruleaza procedura de predare catre Romania a israelianului Beny Steinmetz, urmarit international pentru a executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", dupa ce a fost depistat pe Aeroportul International Larnaca din

- Peste 100 de jandarmi efectueaza cautari, joi, pentru a identifica resturi ale cisternei care a sarit in aer la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Oamenii legii spun ca orice obiect care are legatura cu exploziile devastatoare de la sfarșitul saptamanii trecute poate fi folosit…

- Restricții de circulație la Alba Iulia, sambata: Ce strazi vor fi inchise pentru cursa de biciclete, Carolina Bike Race Mai multe strazi din Alba Iulia vor fi inchise circulației publice, sambata 26 august. Este vorba despre mai multe strazi din zona Casei de Cultura a Sindicatelor, de unde se va da…

- Un cetațean israelian aflat in cautare pe teritoriul Republicii Moldova a fost reținut in centrul Chișinaului de polițiștii de frontiera. Astfel, in dimineața zilei de miercuri, 2 august, oamenii legii au reușit sa rețina un cetațean strain cautat de catre autoritațile de frontiera. Barbatul in varsta…

- DIICOT a dispus trimiterea in judecata a 16 persoane implicate in dosarul Enigma. Este vorba despre un grup creat pe o platforma de mesagerie online sub numele „Iarba Dulce”, care a fost destructurat in cadrul unei acțiuni ce viza combaterea traficului de droguri de risc și mare risc. Autoritațile au…