Autoritățile spun că școlile continuă săptămâna viitoare în format fizic: Anunțul lui Andrei Baciu Școlile continua saptamana viitoare activitatea in format fizic, pentru ca nu s-a depașit borna de 75% a paturilor de terapie intensiva ocupate, anunța Mediafax. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anunțat, joi, ca a crescut rata de ocupare a paturilor de la terapie intensiva de la 34,5% la 45,19% in aceasta saptamana. „Pe județe exista o variație importanta, intre 17,50 și 67,73%. Acest lucru este important pentru ca, potrivit reglementarilor, in funcție de rata de ocupare a paturilor se stabilește și felul in care funcționeaza școlile pentru saptamana urmatoare”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

