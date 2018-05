Stiri pe aceeasi tema

- Informatiile privind interesul aradenilor pentru Programul Rabla Clasic si Rabla Plus au fost facute publice de catre ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, prezenta recent in orasul nostru. Potrivit reprezentantului guvernului, aproximativ 900 de aradeni au dorit sa isi innoiasca propriul…

- Miercuri, 9 mai, incepand cu ora 12.00, Ministerul Mediului organizeaza la Palatul Parlamentului o dezbatere publica privind noul plan de acțiune pentru specia URS. Dezbaterea are loc in sala Avram Iancu din Palatul Parlamentului, iar accesul se face prin intrarea A1. Pentru o mai mare siguranța privind…

- Asa-zisa "garantie" pentru ambalaje reciclabile, cum ar fi sticlele sau borcanele, o obisnuinta inainte de Revolutie, va reveni in Romania. Autoritatile centrale lucreaza la un proiect legislativ prin care doresc sa introduca din nou aceasta taxa. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a explicat…

- Doua ședințe de Consiliul Local Municipal pentru aprobarea contractului de salubrizare menajera din Arad. Prima, „extraordinara”, a fost convocata la ora 11, avand ca subiect „fierbinte” punctele 4 și 5: „Proiect de hotarare nr. 137/2018 privind aprobarea Contractului 1603/24.10.2017 de delegare…

- Se încheie epoca rablelor înmatriculate în Bulgaria. Autoritațile de peste Dunare pregatesc taxa auto de poluare. Asta le strica planurile celor peste 100.000 de șoferi care și-au înscris mașinile în țara vecina ca sa scape de impozitul de la noi, care între…

- Brent Valmar, seful celui mai puternic importator de automobile din Romania si vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), a explicat pentru Capital de ce este necesara o noua taxa pe poluare si cum ar trebui regandit programul Rabla daca autoritatile doresc sa…

- Problemele din sectorul construcțiilor au fost intoarse pe toate fețele in cadrul unei intruniri-eveniment, la care au participat reprezentanții patronatului din domeniu, ai Fiscului, Protecției Mediului și administrației publice. Constructorii din județ și autoritațile locale s-au intalnit, vineri,…

- Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege privind transpunerea in legislatie a unei directive europene ce prevede tinte exigente in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluanti atmosferici. Autoritatile romane luau in considerare, anul trecut, posibilitatea de a cere anularea actului…