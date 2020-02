Stiri pe aceeasi tema

- John Musetescu Werberg s-a nascut in Uppsala, Suedia, iar de cativa ani s-a mutat in Barcelona. Are dubla cetatenie suedeza si romana si se afla acum in centrul unui scandal de amploare in Spania.

- Telescaunul de la Iasi, o investitie cu fonduri europene, este inchis de trei ani, nefiind o atractie nici pentru ieseni, dar nici pentru vizitatori. Acum, dupa ce perioada de sustenabilitate a expirat, autoritatile sunt libere sa actioneze asupra acestei investitii.

- Prima precizare pe care o face Wikipedia pe pagina dedicata lui Ludovic Orban este urmatoarea: ”Nu confundați cu Leonard Orban”. Desigur, mulți nu știu cine este Leonard, cu atat mai puțini cine a fost. Frații Orban au un corespondent in Ungaria, la Budapesta, unul mult mai popular și notoriu, dar,…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni ca se va intalni la inceputul lui februarie cu liderul Cataloniei, separatistul Quim Torra, excluzand in acelasi timp orice referendum privind independenta regiunii autonome, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intalnirea va avea loc "in prima saptamana…

- Un barbat din nordul Germaniei a gasit o gramada de bancnoteascunse in interiorul unui ceas vechi pe care l-a cumparat dintr-un targ devechituri. Singura problema pentru barbat a fost aceea ca bancnotele pe carele-a gasit erau marci, moneda scoasa din circulație in urma cu 18 ani. Barbatul din orașul…

- Primarul general Gabriela Firea precizeaza este nevoie ca premierul Ludovic Orban sa îi aprobe alocarea de fonduri deoarece nu pot fi taiate bugetele pentru diferite programe ale municipalitații, subliniind ca va fi o rectificarea bugetara saptamâna viitoare, transmite Mediafax.„Raspunsul…

- Printre punctele care le investigheaza procurorii in cadrul dosarului furtului miliardului este și concesionarea Aeroportului Internațional Chișinau (AIC) de catre Avia Invest in perioada anului 2013. Potrivit șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, se verifica versiunea ca banii…