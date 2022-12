Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol de interne a denuntat joi o crestere „inspaimantatoare” a violentelor conjugale, in urma carora doar in decembrie un numar record de noua femei si-au gasit moartea, ucise in majoritate de partenerii lor, relateaza AFP.

- Portul ucrainean Odesa nu a funcționat duminica dupa ultimul atac rusesc asupra sistemului energetic din regiune, a declarat ministrul agriculturii, Mykola Solsky. Ministrul agriculturii, Mykola Solsky, a adaugat ca nu se aștepta ca comercianții de cereale sa suspende exporturile. Situația dramatica…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a convocat-o joi seara pe ambasadoarea austriaca la București. la sediul MAE pentru a transmite protestul MAE fața de „atitudinea nejustificata și inamicala a Austriei”, care va produce consecințe inevitabile asupra relațiilor bilaterale.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca Austria are o problema cu imigrația și ca Ministerul de Interne vrea un nou calendar de aderare la Spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria la primavara. Declarația a fost facuta dupa o intalnire cu șeful popularilor din Parlamentul European, Manfred Weber.…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a acordat un interviu pentru Cadena Ser la sediul ministerului, in inima Kievului. Razboiul are acum 252 de zile și iarna se profileaza peste Europa de Est. Rusia iși intensifica atacurile asupra infrastructurii critice pentru Ucraina, in special asupra…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica, intr-un apel telefonic, omologului sau francez ca situatia din Ucraina se deterioreaza rapid si are tendinta de „escaladare necontrolata”, potrivit Reuters.Intr-un apel telefonic cu ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, publicat…

- Ministrul estonian de Externe, Urmas Reinsalu, intrebat de Deutsche Welle daca ar vrea sa-l vada pe Putin la inchisoare, a raspuns sec: „In iad!” Reinsalu este membru al unui partid conservator, de orientare creștina, Isamaa. Ministrul estonian de Externe ar vrea sa-l vada pe Putin in iad Vorbind cu…

- Autoritatile centrale si locale din Republica Ceha au cheltuit cel putin 680 milioane de euro pentru cazarea si alta asistenta oferite refugiatilor ucraineni, a anuntat joi Ministerul Finantelor, transmite dpa. Conform estimarilor, 285 milioane de euro au fost cheltuite pentru alocatii sociale, 143…