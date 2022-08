Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Ștefanești, pe DN 7, s-a produs un accident rutier intre un autoturism și o trotineta electrica. Conducatorul trotinetei, un minor de 16 ani, a fost ranit ușor și transportat la spital, pentru investigații suplimentare. Polițiștii Formațiunii Rutiere Ștefanești au inceput cercetarile și au…

- Marcel Bolos a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, mai multe masuri adoptate de catre Executiv. “O prima directie de actiune este cea legata de eficienta energetica pentru IMM-uri, asa incat IMM-urile vor putea accesa granturi cu valori cuprinse intre 50.000 de euro si 500.000 de euro…

- Uniunea Europeana analizeaza un set de masuri urgente, care ar putea fi luate la nivelul intregii economii, inclusiv reducerea utilizarii sistemelor de incalzire si de aer conditionat, precum si masuri bazate pe piata, pentru a diminua impactul provocat de o oprire brusca a

- Prin ordin al ministrului proiectelor și investițiilor europene, Marcel Boloș, deputatul PNL de Maramureș , Bota Calin, a fost numit consilier onorific al ministrului pentru relația cu autoritațile publice locale. „Mulțumesc ministrului Marcel Boloș pentru incredere ! Pentru mine e o mare bucurie sa…

- Legea Interoperabilitatii – un pas important si esential pentru digitalizarea administratiei publice si a Romaniei – va reglementa și facilita schimbul de date intre sistemele informatice ale diferitelor instituții ale statului. Aceasta vizeaza eliminarea schimbului de date pe suport fizic și a birocrației.…

- Stimați Primari, Stimați Consilieri Locali, Sunteți liderii comunitaților locale și va adresam acest mesaj cu increderea ca vom putea sa punem umarul impreuna pentru a avea o Romanie mai buna pentru noi și semenii noștri. Credem in Romania și ne dorim cu toții prosperitate, dezvoltare locala și condiții…

- Ministerul Finantelor: Aproape 1,27 milioane posturi erau ocupate in institutiile si autoritatile publice, in aprilie 2022 Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2022, de 1.269.662, cu 1.689 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 64% dintre…