Autorităţile siriene au anunţat un acord pentru ieşirea rebelilor din oraşul Duma Autoritatile siriene au anuntat duminica incheierea unui acord cu gruparea islamista Jaich al-Islam (Armata Islamului) pentru a instaura pacea in orasul Duma, ultima cetate rebela din Ghouta orientala, regiune invecinata Damascului, informeaza agentiile internationale de presa. Acordul implica evacuarea tuturor rebelilor, care ar urma sa aiba loc in urmatoarele 48 de ore, potrivit agentiei oficiale Sana, care citeaza o "sursa oficiala" neidentificata. Intelegerea a fost incheiata dupa doua zile de ofensiva intensa in Duma de catre fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Gruparea rebela nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

