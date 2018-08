Stiri pe aceeasi tema

- ANSVSA anunta ca impreuna cu Administratia Veterinara din Danemarca va fi facut un studiu epidemiologic pentru a gasi solutii de prevenire a patrunderii virusului pestei porcine africaneAutoritatea Nationala Sanitara Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) spune ca in colaborare…

- Pesta porcina africana s-a manifestat pentru prima oara in tara noastra in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare, ulterior constatandu-se ca in zona de Nord-Vest a Romaniei evolua lent, chiar stationar, fiind confirmata in 14 localitati din judetele Satu-Mare, Salaj si Bihor. Au fost afectati 13 porci…

- Avand in vedere evolutia agresiva a pestei porcine africane in Romania, in conditiile in care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atat din exploatatiile non profesionale, cat si din exploatatiile comerciale, va aducem la cunoștința ca este imperios necesar sa…

- Intalnire la Guvern pe tema pestei porcine Foto: Arhiva - gov.ro. La Guvern ar urma sa aiba loc, peste câteva ore, o întâlnire privind noi masuri pentru limitarea raspândirii pestei porcine africane. Surse guvernamentale au precizat pentru Radio România Actualitati…

- Autoritațile județene și specialiștii din cadrul DSVSA Buzau au transmis o serie de recomandari de care populația trebuie sa țina cont in aceasta perioada, pentru a evita riscul de transmitere a bolii. Pesta porcina africana face din nou ravagii in mai multe ferme și gospodarii din țara, noi focare…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, scrie publicatia Sofia Globe, potrivit adevarul.ro.

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in...

- Autoritatile sanitar-veterinare din Gorj iau masuri pentru combaterea pestei porcine africane. Nicolae Calescu, directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, a declarat ca focare de pesta porcina africana au fost depistate la Satu Mare si la Tulcea, ...