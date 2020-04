Autoritatile se asteapta la un varf al numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus dupa Paste, in condițiile in care in urmatoarele doua saptamani peste 200.000 de oameni vor intra in tara. „In ultimele trei zile, aproximativ 10.000 de cetateni pe zi au intrat in tara. Daca situatia va continua pe aceasta cifra, cu siguranta, pana The post Autoritațile se așteapta ca 200.000 de romani sa vina din strainatate in urmatoarele doua saptamani. Orban: “Nu vor petrece Paștele cu familia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .