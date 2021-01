Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata seara ca persoanele peste 65 de ani și bolnavii cronici vor avea prioritate la programarea pentru vaccinare, in perioada urmatoare și ca a propus premierului acest lucru. ”Am verificat din nou statisticile și vedem ca 85% din decese sunt inregistrate…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a vorbit la Realitatea PLUS despre redeschiderea școlilor. El a explicat ca decizia va fi luata impreuna cu toate autoritațile competente. "O noua discuție va avea loc pe 2 februarie. Responsabilitatea e partajata in data de 2 februarie. Autoritațile sanitare…

- Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a vorbit miercuri, la Super TV despre etapa a II-a a campaniei de vaccinare anti-Covid, inceputa pe 15 ianuarie. Deși in acest moment programarile pentru vaccinare in Argeș (dar și in alte județe) sunt blocate, din 8 februarie acestea vor fi reluate. Mai mult,…

- Autoritatile analizeaza posibilitatea ca un bolnav cronic sub 65 de ani sa se poata inscrie in platforma de vaccinare chiar daca nu ii este regasita afectiunea in baza de date a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a anuntat Coordonarul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita. Astfel ca, in momentul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat vineri ca persoanele fara adapost si cele cu handicap vor intra in etapa a doua de vaccinare anti-COVID. "Hotararea de guvern de modificare a strategiei nationale de vaccinare va intra pe agenda Guvernului saptamana viitoare si pot sa va spun…

- Vaticanul a anunțat ca va incepe campania de vaccinare impotriva coronavirusului „in urmatoarele zile”. La vaccin vor avea prioritate, prima data, angajații din sistemul sanitar și persoanele in varsta. „Este probabil ca vaccinurile sa ajunga in a doua saptamana din ianuarie, in cantitate suficienta…

- Modalitatea in care se va desfasura campania de vaccinare, detalii pe tema alegerilor parlamentare de duminica, 6 decembrie, precum si redeschiderea pietelor agro-alimentare, ca masura legata de situatia epidemiologica generata de raspandirea noului coronavirus sunt cateva dintre problemele aflate pe…

- Vaccinul impotriva COVID-19 se va administra cu prioritate persoanelor aflate in categoria celor cu risc ridicat de infectare. Cadrele medicale au prioritate. Potrivit managerilor de spitale, personalul medical se dorește aproape in totalitate imunizat impotriva virusului SARS CoV2.