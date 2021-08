Autoritățile s-au sucit. Elevii pot purta și măști textile La o sapamana de cand ministrul Sanatații declara ca se vor permite doar maștile de uz medical in școli, autoritațile s-au razgandit. Elevii vor fi lasați sa poarte și maști textile. Anunțul a fost facut, marți, de catre ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a precizat ca elevii vor putea purta la școala și maștile textile […] The post Autoritațile s-au sucit. Elevii pot purta și maști textile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

