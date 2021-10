Certificatul verde COVID ar putea fi introdus in magazine, insa nu și in cele esențiale. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, precizat ca oamenii nu vor fi condiționați de vaccinare sau testare la intrarea in magazinele alimentare. Arafat a anunțat ca a discutat cu premierul interimar Florin Citu, dupa ce acesta a spus […] The post Autoritațile s-au razgandit deja. Accesul in magazinele esentiale nu va fi conditionat de certificatul verde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .