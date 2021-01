Localitati fara curent, la ora 16.00, in judetele Constanta si Tulcea

Echipele E Distributie Dobrogea intervin in judetele Constanta si Tulcea.Un numar de 49 de echipe ale E Distributie Dobrogea si ale contractorilor sai intervin in judetele Constanta si Tulcea pentru restabilirea alimentarii cu energie electrica in cel mai scurt… [citeste mai departe]