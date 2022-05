Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 mai, Fortele Navale Romane au fost sesizate cu privire la existenta unei epave aeriene (drona) care plutea in deriva in apele teritoriale ale Romaniei, intr-o zona situata intre Sulina si Sfantu Gheorghe, la aproximativ doua mile marine de tarm.

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, anunța ca a achiziționat 150 de ghiduri de conversație ucrainene-romane, care vor fi donate catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Acestea vor fi donate la școlile din județ pentru a le fi de folos copiilor refugiați. ”Am achiziționat…

- Autoritatile ucrainene au identificat pana in prezent 900 de civili ucisi in regiunea Kievului in perioada in care aceasta zona s-a aflat sub controlul fortelor ruse, dintre care 350 la Bucea, a declarat vineri seful politiei ucrainene din aceasta regiune, Andrii Nebitov, citat de EFE. "Astazi am ajuns…

- Autoritatile romane anunta ca, miercuri, traficul pe podul care face legatura intre municipiul Giurgiu si orasul Ruse din Bulgaria ar putea fi "intrerupt partial" in urma unor proteste in Bulgaria, in cadrul carora va fi oprita circulatia rutiera pe unele tronsoane din Ruse, potrivit news.ro.…

- Videoclipul difuzat de biroul sau de presa sambata (19 martie) s-a spus ca il arata pe primarul din Kiev, Vitali Klitschko, in vizita la trupele ucrainene. Videoclipul il arata pe fostul boxer profesionist vorbind cu oficiali militari și mergand prin tranșee. Autoritațile ucrainene au declarat sambata…

- Autoritatile ucrainene au anuntat marti ca din orasul Irpin, unde au loc lupte, au fost evacuati pana acum circa 3.000 de oameni, transmite dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In urma mai multor informatii aparute in spatiul public, autoritatile romane au transmis urmatorul mesaj: Precizari in legatura cu cele 4 elicoptere ucrainene in Romania „Autoritațile ucrainene au solicitat parții romane aprobari diplomatice de survol cu destinația finala Ghimbav, jud. Brașov, pentru…