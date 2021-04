Stiri pe aceeasi tema

- Astra Zeneca a anunțat autoritațile romane despre efectele adverse ale vaccinului de mult timp! Autoritațile din Romania au fost informate oficial in urma cu doua saptamani ca vaccinul AstraZeneca poate produce tromboze, dar nu au facut nimic. Chiar daca știau deja, așteapta și acum recomandarile oficiale…

- Autoritatile romane au decis continuarea campaniei de vaccinare cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, precizand ca tulburarile de coagulare au aparut la un numar redus de pacienti. Astfel, Romania va continua sa foloseasca serul AstraZeneca. In cursul zilei de ieri, a avut loc o sedinta la care au…

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism…

- Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a…

- Autoritațile din Romania restricționeaza temporar numarul de noi vaccinuri anti-COVID la maximul 16.800/zi la nivel național, ca urmare a intarzierii livrarii dozelor de catre companiile farmaceutice producatoare, . „Sarcina comuna pentru MApN, MAI și Ministerul Sanatații. Avand in vedere ritmul de…

- Un chirurg roman in Marea Britanie a explicat efectele adverse pe care și el, și majoritatea colegilor sai le-au avut dupa administrarea celei de-a doua doze a vaccinului anti-Covid. “Luați 1 g paracetamol sau un antiinflamator daca simțiți ca se instaleaza ușoare efecte adverse… Vor trece fara urma!”,…

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…