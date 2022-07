Autoritățile române sprijină partea bulgară pentru dragarea Dunării Autoritațile romane sprijina partea bulgara pentru dragarea Dunarii RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritațile române vor sprijini partea bulgara pentru dragarea Dunarii în zona Insulei Belene, în aval de Turnu Magurele, unde traficul comercial este oprit din cauza nivelului scazut al fluviului, care nu permite o circulație navala sigura. Administrația Fluviala a Dunarii de Jos Galați intenționeaza sa acționeze de miercuri cu dispozitive ale Complexului de dragaj de la Giurgiu și estimeaza ca situația se va rezolva pâna la sfârșitul saptamânii, ne-a… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

