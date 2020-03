Stiri pe aceeasi tema

- PSD considera ca autoritațile romane sunt depașite de provocarile unei epidemii de coronavirus. Din spitale lipsesc dezinfectanți, persoanele suspecte de coronavirus se plimba liber, in timp de instituțiile...

- ​Comisia Europeana a propus miercuri ca anul 2021 sa fie Anul european al cailor ferate, pentru a sprijini realizarea obiectivelor ”Pactului ecologic european in domeniul transporturilor”. In 2021, o serie de evenimente, campanii și inițiative vor promova transportul feroviar ca mod de transport durabil,…

- Autoritatile din Marele Ducat de Luxemburg au eliminat, sambata, tarifele pentru trenuri, tramvaie si autobuze, in incercarea de a rezolva problema ambuteiajelor si a poluarii, dar si pentru a-i sprijini pe cei cu venituri scazute, transmite news.ro.Toate calatoriile standard cu transportul…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Eduardt Cozminschi, sustine ca in cel mult doi ani romanii ar putea primi compensatii pentru intarzieri si in transportul feroviar. „Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa implementam acest lucru. In acest sens, avem un grup…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…

- Un prim caz de pneumonie chineza, din aceeasi familie cu sindromul respirator sever acut (SARS), a fost identificat in Thailanda, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) adaugand ca este vorba despre o pacienta care a calatorit in China, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Autoritatile romane nu mai pot confisca, la granita, sumele nedeclarate care depasesc 10.000 de euro, in urma unei decizii recente a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) Curtea a decis ca practica autoritatilor romane de a confisca orice suma de bani introdusa in Romania nedeclarat si care depaseste…