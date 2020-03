Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania iau noi masuri in incercarea de a preveni raspandirea coronavirusului, iar primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor vor ajunge in țara la sfarșitul acestei saptamani. Acestea vor fi utilizate la depistarea simptomelor noului tip de coronavirus, potrivit ministrului…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirusului (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina…

- CSAT va discuta situatia generata de raspandirea coronavirusului Ședința CSAT. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru miercuri, 26 februarie, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru a se discuta situatia generata de raspândirea noului coronavirus.…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, face un apel la calm in ceea ce priveste evolutiile legate de raspandirea coronavirusului, precizand ca autoritatile romane au luat masuri de control, insa oamenii trebuie sa fie informati cum sa se pazeasca in fata acestei epidemii. "Sunt atent la evolutiile…

- Presedintele Iohannis despre numirea procurorilor propusi de min. Justitiei Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis afirma ca "i-a facut placere" sa îi numeasca pe cei trei procurori propusi de ministrul justitiei la conducerea…

- RRA, transmisiune in direct a declarației președintelui Iohannis Foto: presidency.ro. Guvernul a fost demis, astazi, de parlament, prin motiunea de cenzura. În consecinta, urmeaza consultari pentru desemnarea unui nou candidat la functia de premier. Presedintele Klaus Iohannis va invita,…

- Sefii misiunilor diplomatice, la Palatul Cotroceni Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis se întâlneste, joi, la Palatul Cotroceni, cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Întâlnirea anuala este programata la ora 12:00. Seful…

- Tema alegerilor anticipate Foto. presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa discute, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban, pe tema alegerilor anticipate. Seful statului a afirmat joi ca acestea sunt posibile si ca si premierul îsi doreste acest…