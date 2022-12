Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate. Autoritatile cauta solutii pentru cadrul legal. Ministrul Sanatatii a facut anuntul in exclusivitate pentru Stirile TVR.

- „Am convocat ambasadorul Austriei la București și am protestat impotriva alegațiilor privind rele tratamente fața de companiile austriece. Toate interesele Austriei la nivel internațional sunt in atenția noastra”, a explicat șeful diplomației de la București. Aceste demersuri trebuie dozate foarte atent,…

- Sindicalistii din sistemul sanitar din intreaga Europa protesteaza, vineri, la Bruxelles, fata de masurile de austeritate luate de guvernanti, la manifestare fiind si 120 de membri Sanitas. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, s-a intalnit cu acestia pentru scurt timp si a transmis ulterior ca cererile…

- Refuzul Austriei, pe toate vocile, de a permite accesul Romaniei in spațiul de libera circulație are și o nota aparte. Aș spune chiar ca cuprinde o latura impresionanta. O asemenea poziție tranșanta in chiar sanul Uniunii Europene, contra tuturor, presarata cu obraznicii, sa recunoaștem, nu o intalnim…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, despre noua taxa care ar putea fi introdusa in sistemul medical, prin care pacientii care doresc sa fie consultati de un anumit medic sa plateasca suplimentar. “As vrea in primul rand sa…

- „Pentru Guvernul Romaniei, acest raport și evoluțiile pe care le angreneaza ne incurajeaza sa continuam cursul stabilit in sprijinirea independenței justiției, a luptei anticorupție, de o maniera sustenabila si cu rezultate bune in continuare, in beneficiul societații romanești. Toate acestea sunt esențiale…

- Anunțul a fost facut marți, 8 noiembrie, de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. Rafila a subliniat ca a negociat o reducere a cantitatii de vaccin care fusese contractata pentru 2022 si pentru 2023, a informat news.ro.Alexandru Rafila a fost intrebat de jurnaliști cand…