Autoritățile renunță la declarația epidemiologică verificată până acum la punctele de trecere a frontierei Cetățenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, incepand de luni, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare in țara, a anunțat, sambata, GCS. Formularul digital de intrare in Romania va scurta timpul de […]

