Autoritățile recunosc. S-au comis erori prin vaccinarea anti-Covid Din comunicatul Ministerului Sanatații, incolțit de protestele anti-vaccinare obligatorie, un singur lucru am reținut. Ca ”s-au comis erori la vaccinarea anti-Covid”. Și ca aceste erori nu ar trebui sa priveze romanii de accesul la vaccinare. O recunoaștere mai clara a ororii vaccinului anti-Covid nici nu puteam spera de la autoritați, dar ne mulțumim și cu […] The post Autoritațile recunosc. S-au comis erori prin vaccinarea anti-Covid first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

