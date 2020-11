Autoritatile recunosc ca discuta despre carantinare. Lugojul a depasit rata de infectare de 7 persoane la mia de locuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 365.212 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). *246.633 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.931…

- Astazi au fost raportate 586 cazuri noi de COVID-19 la Cluj, iar incidența a crescut la 7,3 infectari la mia de locuitori. Situația epidemiologica în județul Cluj se prezinta astfel: - În ultimele 24 de ore, 586 persoane au…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este de 5.04. In ultimele 24 de ore, in Capitala au fost raportate 946 de cazuri noi.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 7828 de persoane, dintre care 7477 adulți. Numarul total al copiilor confirmați pozitiv a ajuns la 351- 13 in ultimele 24 de ore. Pana duminica, 8 noiembrie, in…

- In Timisoara coeficientul de infectare la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, a ajuns la 6,95, dupa ce, cu o zi in urma, era de 6,51. In judetul Timis nu mai putin de 18 UAT-uri au depasit pragul de 6 la mia de locuitori, ceea ce inseamna carantinare automata. Potrivit unei Hotarari a Comitetul ...…

- Clujul și Salajul sunt singurele județe din Romania care au depașit rata de infectare 4. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre direcțiile de sanatate publica, la nivelul municipiului București și al județelor. Conform graficulului realizat…

- Comuna Dobra din judetul Dambovita se confrunta cu o rata de infectare care depaseste noua cazuri la o mie de locuitori, la cinci zile dupa ce autoritatile au decis introducerea in carantina a unui sat din aceasta comuna. Cea mai recenta raportare a autoritatilor locale arata ca in ultimele zile…

- Autoritațile timișene pregatesc noi masuri restrictive dupa ce duminica, in județul Timiș, s-a depașit pragul de infectare cu noul coronavirus de 1,5 cazuri/1.000 de locuitori. Localitațile timișene in care rata de infectare este peste 1,5/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 1,86/1000 locuitori…