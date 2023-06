Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca anunta ca autoritatile locale vor putea accesa credite de la Trezorerie cu dobanzi mici. Acestea vor putea accesa credite cu dobanzi mici de la Trezorerie si nu vor mai avea plafonarea de 10 la suta la achizitia de bunuri si servicii.„Camera Deputatilor a adoptat un cadru legislativ care…

- „In scopul distrugerii buruienii ambrozia si al prevenirii raspandirii acesteia, proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole vor desfasura periodic, in perioada cuprinsa…

- Pentru a stimula angajarile in administrația locala din zonele izolate, parlamentarii se gandesc ca este nevoie de o schimbare a legii. Și așa a aparut proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Se știe ca primariile…

- Autoritațile publice centrale vor avea prioritate la desfașurarea intrunirilor in masa, in perioada 14 mai - 2 iunie, potrivit unei dispoziții adoptate astazi de Comisia pentru Situații Excepționale. Dipoziția prevede ca in cazul organizarii simultane de intruniri in municipiul Chișinau, precum și in…

- Proiectul legii invatamantului preuniversitar si proiectul legii invatamantului superior au fost adoptate miercuri de Camera Deputatilor, urmand sa intre in dezbaterea Senatului, transmite News.ro.

- Dialogul dintre Guvern si autoritatile publice locale continua pe platforma Comisiei paritare pentru descentralizare, in scopul identificarii celor mai bune soluții pentru problemele existente la nivel local. Membrii Comisiei s-au reunit intr-o ședința prezidata de prim-ministrul Dorin Recean pentru…

- Autoritatile ucrainene si cele romane analizeaza posibilitatea deschiderii, in viitorul apropiat, a trei noi puncte de trecere a frontierei intre Ucraina si Romania, a declarat miercuri, pentru Agerpres, vicepresedintele Consiliului Regional Cernauti, Mykola Guitor.

- Comisia de invatamant din Camera Deputatilor reia, in aceasta dimineata, dezbaterile asupra noilor legi ale educatiei, redactate de ministrul Ligia Deca. Termenul pentru adoptarea unui raport expira joi, iar daca pana pe 3 Mai NU este dat un vot in plen, documentele vor fi adoptate tacit si trimise…