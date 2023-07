Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, au declarat stare de urgența in zona unui atac cu drone, anunța The Guardian. O adolescenta a murit intr-un atac cu drone ucrainene in nord-vestul Crimeei, a declarat guvernatorul din peninsula ocupata. „Ca urmare a unui atac cu drone asupra…

- Autoritațile regionale din Rusia au primit sarcina de a distribui gratuit loturi de teren veteranilor razboiului purtat de Moscova impotriva Ucrainei, potrivit unui decret semnat marți, 6 iunie, de președintele Vladimir Putin, informeaza The Moscow Times.Printre cei eligibili pentru a primi terenuri…

- Miercuri dimineața, 24 mai, o coloana de fum a aparut in zona din apropierea podului Crimeea (Kerci). Autoritațile ruse de ocupație au inchis temporar podul și au susținut ca fumul s-a datorat unor exerciții, scrie publicația ucraineana Pravda și News.ro . „Podul Crimeii este inchis din cauza exercițiilor…

- Autoritatile instalate de Moscova in Crimeea au decis sa nationalizeze apartamentul din Ialta al familiei presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat miercuri seful acestei regiuni, Serghei Aksionov, relateaza Interfax."Astazi avem un alt lot de proprietati care merg la sesiunea (parlamentului…

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineata devreme in mai multe parti ale peninsulei Crimeea, au anuntat mass-media ruse si ucrainene, relateaza Reuters. Baza, un canal Telegram legat de fortele de ordine ruse, a relatat ca Ucraina a lansat mai multe drone spre peninsula, adaugand ca apararea…

- Autoritatile ruse au anuntat vineri finalizarea lucrarilor de reparatii la podul Crimeei, care leaga Rusia de peninsula ucraineana anexata si a fost grav avariat in octombrie 2022 de explozia unui camion-capcana, atac atribuit de Moscova serviciilor secrete ucrainene, conform Agerpres."Astazi a fost…