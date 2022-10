Autoritățile proruse din Herson cer civililor să evacueze „imediat” capitala regiunii Autoritațile proruse din regiunea Herson anexata de Rusia din sudul Ucrainei le-au cerut sambata civililor sa paraseasca „imediat” capitala regiunii, orasul Herson, in fata avansului fortelor Kievului, relateaza AFP. „Toti locuitorii civili din Herson trebuie sa paraseasca imediat orasul”, a scris pe Telegram administratia de ocupatie prorusa din regiune, evocand o „situatie tensionata pe front” si „un pericol crescut de bombardamente masive”. Evacuarile spre malul stang al fluviului Nipru, care desparte regiunea in doua, au inceput de miercuri, potrivit agerpres.ro . Autoritațile proruse din… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

