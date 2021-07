Autoritățile propun soluții pentru transportul din Iasi Petru Movila a transmis o serie de propuneri pentru a fluidiza traficul din Iasi. Pentru transportul din Zona Metropolitana, sunt cateva solutii pe care le voi propune pentru a fi realizate in cel mai scurt timp posibil. Unele tin de Primaria Iasi, iar altele de Consiliul Judetean, CNAIR, CFR Calatori si CFR Infrastructura. Pentru Consiliul Judetean sunt necesare urmatoarele proiecte: 1. Pe Traseul Tehnopolis – Intersectie soseaua de centura cu Dj 248 Iasi – Vaslui trebuie facute doua benzi pe sens, adica Rond CUG-Lunca Cetatuii. 2. De la Rond Dancu pana la intrarea in Holboca trebuie facute benzi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

