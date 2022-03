Stiri pe aceeasi tema

- Speriați de razboiul din Ucraina, tot mai mulți romani s-au inghesuit la birourile de Eliberari Pașapoarte din toata țara. Oamenii vor sa aiba totul pregatit in caz ca vor fi nevoiți sa paraseasca Romania.„Acum am venit sa il ridic. Am un frate in Grecia, mai am un prieten, cunoștințe”, spune unul dintre…

- Ministrului Mediului, dupa incendiul de la centrala nucleara din Ucraina: „Autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta” Ministrului Mediului, dupa incendiul de la centrala nucleara din Ucraina: „Autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta” Tanczos Barna, ministrul…

- Autoritațile din Vaslui pregatesc tabere in zonele Barlad și Huși pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Pana in prezent, aproximativ 10.000 de persoane au intrat in Romania pe la vama Albița. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Vaslui a decis modul in care acestea vor fi organizate aceste…

- Autoritațile din Vaslui pregatesc tabere in zonele Barlad și Huși pentru cazarea refugiaților din Ucraina. Pana in prezent, aproximativ 10.000 de persoane au intrat in Romania pe la vama Albița. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Vaslui a decis modul in care acestea vor fi organizate aceste…

- Autoritațile ungare nu au mai permis ieri trecerea frontierei decat celor care indeplineau condițiile de intrare in Spațiul Schengen. Din aceasta cauza, punctul de trecere a frontierei a fost extrem de aglomerat, timp de cateva ore.

- Autoritațile din Suceava estimeaza ca, in perioada urmatoare, aproape 4.000 de refugiați din Ucraina vor intra in Romania prin Vama Siret. Prefectul Alexandru Moldovan a anunțat ca sunt pregatite trei tabere mobile, se așteapta dispozițiile privind amplasarea lor. Intre timp, in vama Siret a fost amplasat…

- Autoritațile locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacau sunt intr-o stare de vigilența suplimentara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, exista posibilitatea sosirii unor refugiați in partea de nord-est a Romaniei. La nivel național se estimeaza ca, in urma unui posibil razboi…

- Un numar tot mai mare de alerte cu bomba este semnalat de autoritațile din Romania. De exemplu, vineri, au fost 3 astfel de alerte, la nivel național, ultima saptamana abundand in astfel de alarme false. In timp ce Romania cauta explicații, autoritatile ucrainene au acuzat Rusia ca se afla in spatele…