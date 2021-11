Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, dintre care una testata pozitiv cu coronavirus, au fost arestate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam dupa ce au fugit din hotelul in care au fost puse in carantina la intoarcerea din Africa de Sud, unde a izbucnit focarul Covid cu noua varianta Omicron, scrie The Guardian.

- Autoritațile sanitare olandeze au declarat duminica ca 13 cazuri de noua varianta de coronavirus Omicron au fost gasite in Țarile de Jos printre pasagerii care se aflau pe doua zboruri din Africa de Sud ce au sosit vineri.

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. In ultimele 24 de ore, au fost verificate 1.012 de persoane aflate in carantina,…

- Un numar de 10.141 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 34.000 de teste, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.427 de teste RT-PCR (6.905 in baza definitiei de caz si…

- Localnicii din orașul australian Sydney pot, in sfarșit, sa respire ușurați. Dupa 107 zile de carantina, autoritațile locale au relaxat restricțiile anti-COVID. Decizia a fost luata dupa ce 70 la suta din populația de peste 16 ani a fost vaccinata complet.

- Peste 300 de copii sunt internați in spital cu COVID-19 Foto: Arhiva. Un numar de 12.168 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate în unitatile sanitare de profil, dintre care 315 de copii, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internati…

- Polițiștii timișeni impreuna cu polițiști locali, jandarmi, pompieri de la ISU Banat și reprezentanți ai I.T.M Timiș au facut mai multe controale in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19. In data de 22 septembrie, la activitati au participat 298 de forte de ordine, fiind verificate 99 de…

- Romania a ajuns la 1.148.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.817 noi imbolnaviri. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent…