Autorităţile olandeze au imobilizat 20 de iahturi vizate de sancţiuni impuse Rusiei din cauza războiului din Ucraina “Ca urmare a sanctiunilor impotriva Rusiei si Belarusului, vamile au plasat 20 de iahturi in noua santiere navale si comercianti sub supraveghere sporita”, au declarat autoritatile vamale olandeze. Aceste au precizat ca iahturile ”nu sunt autorizate sa fie livrate, transferate sau exportate”. Paisprezece dintre iahturi sunt in constructie, iar sase sunt in depozit sau in intretinere. Potrivit autoritatilor, patru au fost legate de o persoana aflata pe lista de sanctiuni a UE. Anterior, in 6 aprilie, autoritatile vamale olandeze anuntau ca au imobilizat 14 iahturi in santiere navale – 12… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

