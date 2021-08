Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a anuntat ca va intra in lockdown dupa ce un barbat a fost testat pozitiv la coronavirus, primul caz inregistrat in aceasta tara in ultimele sase luni, relateaza BBC. Cazul a fost detectat in orasul Auckland, care va intra in lockdown vreme de o saptamana, in timp ce restul tarii va intra…

- Autoritatile sanitare din China spun ca sunt pe cale sa controleze valul cel mai grav de coronavirus din ultimele 7 luni, dupa ce au aparut mai multe focare de infectare cu varianta Delta in 48 de orase din 18 provincii. Pentru a evita un nou val de contaminari cu varianta Delta, Israelul a inceput…

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, 10 august, intr-o conferința de presa, ca se observa o tendința de scadere a mediei de varsta la pacienții cu COVID-19. Totodata, medicul a precizat ca Romania a inregistrat 313 cazuri de infectare cu tulpina indiana…

- Nava Ever Given, care a blocat Canalul Suez in luna martie, a ridicat ancora dupa mai bine de 3 luni. Autoritațile egiptene i-au permis sa plece si au ridicat sechestrul pus asupra vasului dupa ce au ajuns la un acord cu proprietarii și asiguratorul Ever Given. Vasul de 400 de metri și 200.000 de tone…

- Televiziunea nord-coreeana remarca intr-un comentariu neobisnuit pentru media de stat de la Phenian ca liderul republicii, Kim Jong Un, a slabit, o afirmatie surprinzatoare intr-o tara unde orice evocare a vietii private si a starii de sanatate a conducatorului este interzisa, relateaza AFP. Potrivit…

- Toata lumea in Coreea de Nord are inima franta din cauza scaderii in greutate a liderului Kim Jong Un, a afirmat un locuitor din Phenian, citat de presa de stat, dupa urmarirea unui video recent cu Kim, transmite Reuters. Comentariul public rar despre sanatatea lui Kim a avut loc dupa ce analistii…

- Varianta delta a coronavirusului care a alimentat al doilea val devastator din India este cea mai infecțioasa descoperita pana in prezent. Doctorii vor sa afle acum daca noile simptome aparute la pacienții indieni inseamna ca este și mai grava, relateaza Bloomberg . Probleme de auz, dureri gastrice…