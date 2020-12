Autoritățile municipale anunță că sunt pregătite să facă față ninsorilor abundente și poleiului Primaria municipiului Chișinau informeaza ca autoritațile publice locale au stabilit o lista de masuri pentru prevenirea și lichidarea consecințelor ninsorilor abundente și poleiului, in perioada rece a anului 2020-2021, cu implicarea preturilor de sector, a primariilor suburbane, a regiilor municipale, a subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinau, a agenților economici, gestionarilor fondului locativ și a cetațenilor, in vederea asigurarii funcționarii eficiente a instituțiilor și intreprinderilor din municipiul Chișinau. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

