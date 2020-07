Stiri pe aceeasi tema

- Slobozia nu duce lipsa de candidați. Fiecare partid politic are cel puțin unul. Dragoș Soare, consilier județean PNL, este primul care și-a anunțat candidatura la funcția de primar al Sloboziei, in urma cu aproape un an. Și unul dintre puținii care propune, in locul proiectelor salvatoare, soluții imediate…

- Programul ECIPES este dezvoltat de oameni simpli, pentru oameni simpli, susținut de personalitați și instituții notorii din UE. Odata ce politicienii iresponsabili au dat dovada de inconsecvența, cetațenii merita suportul direct al contribuabililor europeni, utilizand platforma online pentru contact…

- Președintele Igor Dodon spune ca diferența dintre el și oponenții sai politici este ca el nu se teme sa discute direct cu oamenii simpli. Șeful statului a declarat, in cadrul emisiunii ”Președintele raspunde”, ca liderii opoziției ”ar leșina” daca ar intra acum in contact direct cu cetațenii simpli,…

- Amintim ca dupa spovedania devenita virala, Mihai Bendeac s-a filmat in timp ce iși facea testul de depistare a anticorpilor. Ulterior, unul dintre juratii emisiunii iUmor a ales sa publice testul rapid care demonstreaza ca virusul nu mai era prezent in organismul sau. Au trecut doua luni de cand a…

- „Suntem, practic, un mic orașel, cu peste 8.000 de locuitori. Avem 114 strazi in administrare, iar la fiecare proiect in cadrul localitații nu am avut voie sa depașim suma de 1 milion de euro”, a explicat primarul Vasile Borș din Maieru. Invitat la emisiunea Direct in Problema, moderata de Iulia Stupinean…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Spicherul Consiliului Federației, Valentina Matvienko, a declarat ca trebuie sa obținem ca victoria asupra nazismului in cel de-al Doilea Razboi Mondial sa fie recunoscuta drept un patrimoniu mondial al omenirii. Aceasta declarație a fost facuta joi, in cadrul unei videoconferințe…

- Primele pe care companiile din anumite domenii le-au oferit angajatilor care au fost nevoiti sa lucreze in contact direct cu cetatenii in aceasta perioada de pandemie, cum ar fi curierii sau angajatii din magazinele alimentare, vor fi scutite de plata CAS si CASS, dupa ce Guvernul a adoptat, joi seara,…

- Ma aude zilnic cum spumeg cand aud cum o falanga din cate-o instituție este paralizata de indolența chiar acum, cand ar trebui sa sara sa-i ajute pe romanii care se zbat sa-și ceara drepturile. Mulți vor pleca din aceasta lume fara sa mai poata sa se apere in fața nimicniciei de zeci de ani. Ei n-au…