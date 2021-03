Autoritățile mexicane au confiscat vaccinuri Sputnik V contrafăcute Autoritațile mexicane au confiscat un lot de doze false de vaccin impotriva coronavirusului, Sputnik V, a transmis joi Fondul suveran de investitii al Rusiei (RDIF). „Astazi, autoritațile mexicane au confiscat un lot de vaccinuri marcate și ambalate drept Sputnik V”, a transmis RDIF. „Analiza fotografiilor lotului confiscat, inclusiv designul containerelor și a etichetelor, sugereaza ca este o substanța contrafacuta care nu are nimic in comun cu vaccinul original”. Mexicul a primit 24 de milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 in ianuarie, dupa cum a anuntat presedintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

