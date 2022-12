Stiri pe aceeasi tema

Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat vineri ca tara sa impune teste pentru depistarea COVID-19 calatorilor care sosesc din China, tara afectata de o explozie a cazurilor de infectare cu coronavirus, informeaza AFP.

Ambasadorul Frantei in Turcia a fost convocat luni la Ministerul de Externe turc, in timp ce Ankara protesteaza impotriva a ceea ce se percepe ca fiind "propaganda anti-Turcia" in Franta de la uciderea a trei kurzi la Paris, potrivit unei surse diplomatice turce, relateaza AFP, scrie Agerpres.

Ministerul de Externe al Germaniei intentioneaza sa inaspreasca regulile pentru companiile dependente puternic de China, facandu-le sa dezvaluie mai multe informatii si, eventual, sa efectueze teste de stres pentru riscurile geopolitice, se arata intr-un proiect de document confidential vazut de…

Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania a denuntat, vineri seara, afirmatiile ministrului de Externe, Annalena Baerbock, despre vizita cancelarului Olaf Scholz in China, un lider social-democrat catalogand drept "indisciplinata" atitudinea acesteia, anunța Mediafax.

Republica Moldova l-a declarat luni pe un reprezentant al ambasadei Rusiei la Chișinau persona non grata, a anunțat Ministerul de Externe, potrivit RADOR.

Canada va impune sanctiuni asupra a 34 de indivizi si o entitate despre care sustine ca sunt complici la diseminarea dezinformarii si propagandei ruse, a comunicat luni Ministerul canadian de Externe, informeaza Reuters, citat de Rador.

Ministerul de Externe al Chinei a facut apel, luni, la detensionarea situatiei din Ucraina, dupa ce mai multe explozii au avut loc, luni, in orase ucrainene, inclusiv in Kiev, in ceea ce par a fi atacuri de razbunare ale Rusiei, dupa o deflagratie ce a avariat un pod care face legatura dintre Crimeea…

Ministerul francez de Externe a descris doi profesori francezi detinuti in Iran drept "ostatici de stat", informeaza Rador.