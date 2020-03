Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ungare au stabilit traseele rutiere prin care este permisa tranzitarea tarii, dar si statiile de unde se poate face alimentare si parcarile care pot fi folosite de cei care tranziteaza Ungaria. Acestea sunt valabile doar pentru cetatenii sau transportatorii care nu vin din Italia.

- Ministerul Afacerilor Externe a facut publica harta cu traseele rutiere prin care este permisa tranzitarea Ungariei și de asemenea stațiile la care autovehiculele de orice tip pot fi alimentate, parcarile unde se poate staționa, precum și punctele de frontiera care pot fi utilizate.

- Republica Moldova si Ungaria au semnat doua memorandumuri, unul in sectorul cooperarii diplomatice si altul in domeniul educatiei, in cadrul vizitei pe care ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto o desfasoara marti la Chisinau, informeaza Radio Chisinau si MTI. Astfel, Ministerul Afacerilor…

- Astronautul american Christina Koch a stabilit un nou record pentru cel mai indelungat zbor in spațiu realizat de o femeie in cadrul unei singure misiuni.Ea a petrecut 289 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale.

- Guvernul a stabilit ca plafonul de lucratori straini pentru anul 2020 sa fie de 30.000 de persoane, a anuntat, vineri, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "O alta decizie importanta avuta in...

- Cozile de TIR-uri de la frontiera cu Ungaria au devenit deja o obișnuința. Șoferii acuza modul de control al actelor care se deruleaza extrem de incet. Politia de Frontiera Oradea a venit cu explicații: „incepand cu 1 noiembrie a.c., autoritatile de frontiera maghiare verifica achitarea amenzilor pentru…

- Ungaria sprijina ferm eforturile ONU de a proteja drepturile lingvistice ale minoritatilor nationale, a declarat miercuri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa ce a participat la un eveniment organizat de ONU la New York, transmite agentia MTI.Intr-o declaratie acordata telefonic…

