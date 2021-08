Autoritățile locale vor să declanșeze starea de alertă în Maramureș din cauza gunoaielor Autoritațile din Maramureș vor sa declanșeze starea de alerta pe teritoriul județului din cauza problemelor cauzate de deșeuri. Situația a ajuns atat de grava din cauza ca autoritațile locale nu au gasit soluții pentru ridicarea unui depozit ecologic unde sa se adune toate gunoaiele din Maramureș și sa nu mai fie nevoie de a le transporta prin toata țara, scrie presa locala. ”Am decis impreuna cu prefectul județului Maramureș, Vlad Duruș, ca luni sa convocam Comitetul Județean pentru Situații de Urgența și sa propunem declanșarea procedurilor pentru instituirea starii de alerta pe teritoriul județului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

